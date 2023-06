Cyclisme – Mattias Skjelmose remporte le Tour de Suisse le plus tragique Le Danois a résisté au retour de Juan Ayuso pour remporter la 86e édition de l’événement, endeuillée par le décès vendredi de Gino Mäder.

Mattias Skjelmose a ajouté son nom au palmarès du Tour de Suisse. keystone-sda.ch

Skjelmose devant Ayuso et Evenepoel sur le podium du Tour de Suisse: ce triomphe de la jeunesse aurait pu envoyer un message d’optimisme au cyclisme, mais l’édition 2023 restera à jamais marquée par le décès tragique du Suisse Gino Mäder, victime d’une chute dans une descente de col à pleine vitesse jeudi.

Le Danois Mattias Skjelmose, 22 ans, auteur d’un superbe chrono final dans la 8e et dernière étape, a conservé son maillot jaune devant deux des pépites les plus attendues du peloton mondial: l’Espagnol Juan Ayuso (à 9 sec), 20 ans et déjà troisième de la Vuelta la saison dernière, et le Belge Remco Evenepoel (à 45 sec), champion du monde en titre et star mondiale à 23 ans, vainqueur du Tour d’Espagne 2022. Meilleur Suisse du jour et au général, Stefan Bissegger termine 4e, à 23 secondes (49e au général).

Contrairement à certains coureurs ou équipes, ces trois-là n’avaient pas souhaité mettre pied à terre après l’accident de Mäder, mort à 26 ans vendredi des suites de ses blessures lors de sa chute jeudi.

Certes, ils s’étaient entendus samedi pour ne pas s’attaquer et pour neutraliser le classement général, se donnant rendez-vous pour le chrono de ce dimanche. Sur l’étape de samedi, les temps avaient été pris à 25 km de la ligne, alors que le peloton était encore groupé.

Mais Evenepoel, qui s’était entretenu la veille avec les parents de Mäder, lui avait rendu hommage à sa façon. En démarrant seul dans le final pour franchir la ligne en solitaire, une main sur le coeur et l’autre pointant vers le ciel, pour une victoire en forme d’hommage.

«Beaucoup d’émotions»

«C’était beaucoup d’émotion en passant la ligne d’arrivée, a admis dimanche Skjelmose après sa victoire, mais le plus important pour moi, c’était que les parents de Gino voulaient que la course se poursuivre. Alors si sa plus proche famille le demandait, il fallait qu’on le fasse.»

«Le résultat n’est pas le plus important, a renchéri Ayuso, nous pensons tous à Gino et nous n’avons pas le coeur à célébrer. Mais tout le monde a donné le meilleur de lui-même pour honorer sa mémoire.»

Sur les 25,7 km du chrono final, qui présentait 400 m de dénivelé, Ayuso s’est imposé avec 8 secondes d’avance sur Evenepoel et 9 sur Skelmose. Insuffisant pour bouleverser leurs positions respectives au classement général. D’autant qu’Evenepoel, victime du Covid et contraint à l’abandon sur le Giro en mai alors qu’il portait le maillot rose, semblait n’avoir pas encore totalement récupéré son meilleur niveau.

Le perdant de la journée est l’Autrichien Felix Gall, deuxième du général au départ mais relégué très loin au terme de l’étape, et finalement 8e à 3’25 au général. Sans réelle surprise tant ses références en chrono ne lui permettaient pas d’espérer lutter pour le podium.

Ayuso a construit sa victoire jeudi, dans l’étape maudite de la Punt, grâce à un grand numéro de grimpeur, où il avait laissé sur place le groupe des favoris à 13 km de l’arrivée, dans l’ascension du col de l’Albula.

Les classements du Tour de Suisse Afficher plus 8e et dernière étape: 1. Juan Ayuso (ESP/UAD) les 25,7 km en 32:25. (moyenne: 48,2 km/h) 2. Remco Evenepoel (BEL/SOQ) à 8. 3. Mattias Skjelmose (DEN/TFS) 9. 4. Stefan Bissegger (SUI/EFE) 23. 5. Wout van Aert (BEL/TJV) 28. 6. Kasper Asgreen (DEN/SOQ) 36. 7. Mattia Cattaneo (ITA/SOQ) 39. 8. Matteo Sobrero (ITA/JAY) 40. 9. Finn Fisher-Black (NZL/UAD) 42. 10. Neilson Powless (USA/EFE) 46. Classement général: 1. Mattias Skjelmose (DEN/Trek-Segafredo) 21 h 17:19. 2. Juan Ayuso (ESP/UAD) à 9. 3. Remco Evenepoel (BEL/SOQ) 45. 4. Wilco Kelderman (NED/TJV) 2:09. 5. Romain Bardet (FRA/DSM) 2:41. 6. Rigoberto Urán (COL/EFE) 2:47. 7. Cian Uijtdebroeks (BEL/BOH) 3:04. 8. Felix Gall (AUT/ACT) 3:25. 9. Dylan Teuns (BEL/IPT) 4:29. 10. Harold Tejada (COL/AST) 4:57. … 49. Stefan Bissegger (SUI/EFE) 43:00. 73. Reto Hollenstein (SUI/IPT) 56:17. 80. Silvan Dillier (SUI/ALP) 59:12,

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.