Course Sierre-Zinal – Maude Mathys: «Ce serait beau de viser Paris 2024 et Milan 2026» L’athlète d’Ollon partira comme favorite samedi de la course des Cinq 4 000 et se met à rêver aux JO d’été et d’hiver. Pierre-Alain Schlosser

Double tenante de Sierre-Zinal et recordwoman de l’épreuve, Maude Mathys vise un 3 e succès, samedi sur l’épreuve anniviarde. Chantal Dervey – a

Drôle de frayeur pour Maude Mathys, samedi lors de Thyon-Dixence. «Au bout de 25 minutes de course, j’ai eu de la peine à respirer, raconte la triple championne d’Europe et vice-championne du monde. J’ai senti que mon cœur s’emballait. À 190-200 pulsations par minute, alors que normalement, en course, je suis à 160-170. J'ai senti qu’il y avait un souci.» L’athlète d’Ollon s’est accrochée malgré les palpitations et les vertiges pour obtenir la 3e place, derrière les Kényanes Gitonga et Omosa.

Une alerte inquiétante avant Sierre-Zinal, samedi, épreuve dont la championne du Golden Trail Championship est la double tenante du titre et recordwoman. «Ce petit problème arrive trois-quatre fois par saison depuis 2017, rassure l’athlète. Mais c’est la première fois que ça m’arrive durant une compétition. J’ai déjà consulté un cardiologue pour cela. Il pense qu’il s’agit d’un circuit électrique parasite qui prend le relais et qui engendre de la fibrillation auriculaire. Cependant, vu la rareté du phénomène et comme je n’ai aucun facteur de risque, nous n’avons pas investigué plus loin.»