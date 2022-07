Deux sacres continentaux en individuel, une médaille d’or et une d’argent par équipes: la Boyarde a été impressionnante aux Championnats d’Europe de course de montagne.

À son retour des Canaries, Maude Mathys risque fort de biper au détecteur de métaux de l’aéroport. Avec trois médailles d’or et une d’argent autour du cou, l’athlète d’Ollon a fait une razzia aux Championnats d’Europe de course de montagne.

Vendredi, la championne de 35 ans a étanché une première fois sa soif d’or, sur le parcours de montée (9 km). «J’espérais une médaille dans cette discipline, explique-t-elle. D’habitude un seul titre est attribué par année. Mais, depuis que l’European Athletics a repris l’organisation, la course de montée et celles de montée et de descente ont lieu chaque année. Alors j’ai tenté ma chance sur la deuxième épreuve de dimanche.»