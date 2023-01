Sorties livres, BD – Maupassant en briquette, Cioran en bulles Le géant des nouvelles compilé en ouvrage massif, le philosophe nihiliste aéré en BD et quelques autres pour voir la vie en rose et noir. Cécile Lecoultre Philippe Muri

Guy de Maupassant (1850-1893) laisse des nouvelles et des contes à l’irrésistible parfum digne du «pays à moustaches» qu’est la France. KEYSTONE

La France au bout des moustaches de Maupassant

Compilation «Peintre et poète des provinces», Guy de Maupassant (1850-1893) s’offre en bloc dans l’imposante compilation de ses nouvelles. Avec un léger sarcasme, Claude Aziza note combien l’écrivain resta incompris de son vivant. Zola, dit-il, voulait le rallier au naturalisme, Goncourt au réalisme, Mallarmé le jugeait héritier d’Edgar A. Poe.

Une belle brique pour une infinie légèreté aux éditions Omnibus. DR

L’écrivain se plaçait sous le soleil noir de Baudelaire pour l’humeur, la brillance de Flaubert pour le style. De «Boule de suif» à «Mouche», le suivre dans les campagnes, croiser ses petites gens, colporteur, fille de ferme engrossée et accro au trou normand, soulever des canotiers ou des jupes de demoiselles garantit un exotisme inédit. Avec ce navigateur au long court, la forme ramassée n’empêche pas la longueur en bouche, l’infini des horizons. CLE

La victoire au bout des souffrances de Lidia

Lidia Mathez, jeune bédéaste genevoise, signe un récit autobiographique des plus touchants. DR

Bande dessinée Lidia, 18 ans, souffre. La nuit, un cauchemar récurrent l’envahit: l’impression d’être scrutée par des regards avides. Des mains semblent l’agripper. Au réveil, mal dans sa peau, elle subit des crises d’angoisse qui rejaillissent sur la relation avec son petit ami. Vainement, elle cherche à comprendre l’origine de la douleur qui la mine. De sa mémoire émerge un visage oublié: celui du jeune homme qui l’avait violée quand elle avait 7 ans…

«Embrasse-moi»: extrait de la couverture. LA JOIE DE LIRE

Sur fond d’abus sexuel, Lidia Mathez signe un récit autobiographique touchant. En noir et blanc rehaussé d’aplats roses, son dessin d’inspiration manga restitue la difficile quête de réappropriation de son corps. Travail de diplôme de cette élève de l’ESBDI à Genève, «Embrasse-moi» constitue son premier roman graphique publié. Une plume à suivre. PMU

«Embrasse-moi»: extrait. Un découpage original Éd. La Joie de lire, 96 p.

Cioran relu par un «Tintin philosophe»

Emile Michel Cioran (1911-1995), penseur français né en Roumanie, pratique la noirceur comme une discipline vitale. Patrice Reytier y puise une inspiration joyeuse et paradoxale. GETTY IMAGES

Essai Dessinateur de presse, Patrice Reytier s’improvise «Tintin philosophe» en revenant à Cioran, son auteur de chevet. Au contraire d’autres, les aphorismes du Roumain ne le désespèrent pas, ne l’encouragent pas au cynisme. Compagnon de ses déambulations dans Paris, le penseur pessimiste exerce au contraire une joyeuse influence.

Après «On ne peut vivre qu’à Paris», Patrice Reytier continue à déambuler avec Cioran.

Ses réflexions gambadent entre les socles bâtis par Michel-Ange et Mozart, questionne le couple Mary Shelley et Lord Byron, passe en revue d’autres religions que l’art, christianisme, bouddhisme etc. Sous le signe d’une bande dessinée fragmentaire les bulles inscrivent une joyeuse connivence, souffle la légèreté là où la gravité semblait de mise.

Au hasard de chapitres hétéroclites pose même «Un homme heureux». De quoi mesurer le choc. CLE

