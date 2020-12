Ski alpin – Mauro Caviezel plus fort que tout le monde à Val-d’Isère Le skieur grison de 32 ans a remporté sa première victoire en Coupe du monde en s’adjugeant le super-G de raccourci disputé dans la station française. Sport-Center

Le Grison Mauro Caviezel a remporté le premier succès de sa carrière en Coupe du monde à 32 ans. Lui qui avait déjà terminé six fois sur la deuxième marche du podium et à quatre reprises sur la troisième, s’est adjugé le Super-G raccourci de Val-d’Isère ce samedi.

Après le passage des trente premiers concurrents, Caviezel précède le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted de 10 centièmes de seconde, et l’Autrichien Christian Walder de 54 centièmes. Tout indique donc qu’il ne sera pas rejoint.

Favori de l’épreuve après ses trois podiums en autant de courses, Marco Odermatt, porteur du dossard No 1, a commis trop d’erreurs de trajectoire pour se mêler à la lutte pour la victoire. Il pointe à une décevante 13e place, à 1’’01 de Caviezel, et a même été précédé par Beat Feuz (10e à 0’’91). On trouve plus loin Urs Kryenbühl (20e à 1’’22), Stefan Rogentin (23e à 1’’43), Gino Caviezel (25e à 1’’54), Gilles Roulin (30e à 2’’02) et Loïc Meillard, dont ce n’est pas la spécialité (35e à 2’’33).