Un cycliste d’avenir – Mauro Schmid, un couteau suisse au sein du peloton Le Zurichois de 23 ans n’est pas le plus réputé des cyclistes helvétiques. Mais sa polyvalence lui permet de s’exprimer sur tous les terrains. Robin Carrel - Liège

Le Zurichois peut briller du début à la fin du calendrier World Tour. KEYSTONE

Dans les pelotons professionnels, il y a de tout. Des sprinteurs, des puncheurs, des rouleurs, des spécialistes de course par étapes… Il y a aussi des athlètes du calibre de Tadej Pogacar, capable de tout faire. Mauro Schmid est difficile à classer et il n’est pas certain qu’il soit utile de le faire. Parce que le Zurichois de 23 ans fait simplement tout très bien. «Je dirais que je suis à l’aise sur tous les terrains, confirme-t-il. J’ai un bon punch pour les montées courtes, je me débrouille au sprint et je pense que je ne suis pas si mauvais que ça dans les cols.»