Hockey sur glace – Mauvaise affaire du Lausanne HC Battus à Rapperswil lors de la dernière journée de la saison régulière lundi (5-7), les Lions affronteront Zurich en quarts de finale des play-off.

Aurelien Marti (à gauche) à la lutte avec Sandro Forrer. keystone-sda.ch

Lausanne affrontera Zurich en quarts de finale des play-off à partir du mardi 13 avril. Battus par Rapperswil lundi (7-5), les Lions ont clôturé leur saison régulière à la quatrième place. En terres saint-galloises, ceux-ci ont contrôlé le début de rencontre, mais une situation d’infériorité numérique leur a coûté l’ouverture du score, inscrite par Andrew Rowe (14e 1-0, à 5c4). Pire: les Lakers ont doublé la mise deux minutes plus tard par l’intermédiaire de l’inévitable Roman Cervenka (16e 2-0), devant un Luca Boltshauser pas à son avantage sur le coup.

Les Lausannois ont eu la bonne idée de réduire la marque d’entrée de tiers médian par Denis Malgin (21e 2-1). Derrière, ils ont repris le match en main, ont frôlé l’égalisation lorsque Bryan Rüegger (prêté par Thurgovie en l’absence de Melvin Nyffeler) s’est brillamment interposé face à Brian Gibbons (30e), avant de trouver la faille dans la foulée grâce à Ronalds Kenins (31e 2-2).

Fin de match folle

Privés de Tim Bozon depuis la fin de la période initiale (haut du corps), les Lions ont bénéficié d’une situation de supériorité numérique de quasi six minutes d’affilée en début de troisième tiers. Mais au lieu d’en profiter pour prendre l’avantage (gros arrêt de Rüegger devant Genazzi), ils ont concédé une troisième réussite en contre (43e Rowe 3-2, à 4c5). Bien aidés par l’indiscipline saint-galloise, les hommes de Craig MacTavish ont cependant eu une nouvelle chance qu’ils ont cette fois su exploiter (50e Froidevaux 3-3, à 5c4).

Dans une fin de rencontre complètement folle, Rapperswil a certainement cru avoir fait le plus difficile en marquant coup sur coup à la 54e (Egli 4-3, à 5c4) et à la 55e (Lehmann 5-3). Mais le LHC a trouvé le moyen de revenir avec des réalisations signées Gibbons (57e 5-4) et Bertschy (58e 5-5). Reste que les Lakers ne se sont pas écroulés et sont allés chercher la victoire à 75 secondes de la sirène (59e Dufner 6-5), avant de classer l’affaire dans la cage vide (60e Rowe 7-5).

Rapperswil - Lausanne 7-5 (2-0 0-2 5-3) Afficher plus St.Galler Kantonalbank Arena, à huis clos. Arbitres: MM. Hebeisen, Fluri; Schlegel, Wolf. Buts: 14e Rowe (Clark, Cervenka/5c4) 1-0, 16e Cervenka 2-0, 21e Malgin (Gibbons, Barberio) 2-1, 31e Kenins (Emmerton) 2-2, 43e Rowe (Cervenka/4c5) 3-2, 50e Froidevaux (Kenins/5c4) 3-3, 54e Egli (5c4) 4-3, 55e Lehmann (Wick, Egli) 5-3, 57e Gibbons (Grossmann) 5-4, 58e Bertschy (Emmerton, Grossmann) 5-5, 59e Dufner 6-5, 60e Rowe (Lehmann, Eggenberger/cage vide) 7-5. Rapperswil: Rüegger; Egli, Profico; Vukovic, Jelovac; Sataric, Maier; Scheidegger, Dufner; Clark, Cervenka, Moses; Lehmann, Rowe, Eggenberger; Schweri, Taibel, Wick; Forrer, Wetter, Loosli. Entraîneur: Tomlinson. Lausanne: Boltshauser; Grossmann, Barberio; Heldner, Frick; Genazzi, Marti; Krueger; Gibbons, Malgin, Almond; Bertschy, Emmerton, Kenins; Bozon, Jooris, Douay; Jäger, Froidevaux, Krakauskas; Antonietti. Entraîneur: MacTavish. Pénalités: 6x2’ contre Rapperswil; 3x2’ contre Lausanne.

