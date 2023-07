Tennis – Mauvaise journée pour les Suissesses à Lausanne Avant que la journée soit interrompue par la pluie, les joueuses helvètes ont mordu la poussière au Ladies Open de Lausanne. Pierre-Alain Schlosser Lausanne

Céline Naef est passé proche de l’exploit face à Elisabetta Cocciaretto. keystone-sda.ch

La pluie a interrompu la journée des matches, mardi au Ladies Open de Lausanne. La rencontre entre la Grisonne Simona Waltert (WTA 132, 22 ans) et la Roumaine Ana Bogdan (WTA 39, 30 ans) n’a pu aller à son terme alors que le score était de 6-2 3-6 3-2. Elle reprendra mercredi. Et la partie qui devait opposer la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 117, 30 ans) à la Française Alizé Cornet (WTA 70, 33 ans) n’a pas pu commencer. Pour les Suissesses qui ont joué, cela ne s’est pas bien passé.

Dürst déclassée

C’est d’abord Jenny Dürst qui a été déclassée, en 16e de finale, 6-0 6-2 par Danka Kovinic (WTA 97). La Zurichoise de 24 ans, 442e mondiale, n’avait tout simplement pas les armes pour résister aux frappes chirurgicales de la joueuse du Monténégro. Menée rapidement 6-0 4-0, Jenny Dürst a réussi à éviter une double roue de vélo, en serrant un peu plus son jeu en fin de partie. Ce que n’est pas parvenue à faire la Française Léolia Jeanjean (WTA 164), renversée par l’Américaine Emma Navarro (WTA 53) sur le score sans appel de 6-0 6-0.

Trop de fautes pour Bandecchi

Ensuite, Susan Bandecchi n’est pas parvenue à poursuivre son rêve lausannois. Victorieuse en double, il y a deux ans avec Simona Waltert et défaite au 2e tour face à Belinda Bencic, l’an dernier, la Tessinoise est aussi tombée dès les 16e de finale.

Face à l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 87), la 454e mondiale n’a pu éviter un score sévère (6-2 6-1). Malgré un jeu musclé et varié, la Suissesse de 25 ans a commis trop de fautes pour créer la surprise. «Je savais que ce serait difficile, concède la joueuse dont le meilleur classement est une 164e place WTA. J’ai tenté de changer de rythme, d’aller chercher des points gagnants. Je sais que je pouvais faire beaucoup mieux, je suis déçue. D’autant plus que jouer en Suisse est toujours un plaisir. Particulièrement à Lausanne où j’ai de bons souvenirs». Et Susan Bandecchi de nourrir un autre regret: «C’est dommage que le public n’ait pas été nombreux. J’avais besoin de ses encouragements». La partie a été suivie par une petite centaine de spectateurs.

Naef proche de l’exploit

Enfin, Céline Naef est passée tout près d’un nouvel exploit. Celle qui a battu Venus Williams en juin à Bois-le-Duc et qui était encore il y a quelques jours en finale de la Hopman Cup, était à un point de battre Elisabetta Cocciaretto (WTA 42).

La jeune Schwytzoise de 18 ans a mené la vie dure à l’Italienne de quatre ans son aînée. Menant 6-3 6-5, Céline Naef a même eu droit à une balle de match. Une balle qui est restée dans la bande du filet, hésitant à passer du côté de son adversaire. Dommage pour la 159e mondiale qui aurait pu s’ouvrir le tableau, en battant la tête de série No 2. Au lieu de foncer vers un succès de prestige, Naef a craqué, perdant le tie-break du deuxième set (7-1) et l’ultime manche 6-2.

