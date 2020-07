Affaire Frochaux – Mauvaises nouvelles en série pour Mgr Morerod L’évêque a dû renoncer à deux candidats pour succéder au désormais ex-curé de la cathédrale de Fribourg. En raison d’affaires de mœurs. Benjamin Pillard

M gr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, parle lors de la conférence de presse sur les résultats de deux enquêtes sur les affaires d’abus sexuels dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg le mercredi 15 juillet 2020 à Fribourg. Keystone

«Le problème est bien présent, j’en prends conscience d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas, et je pense que ça n’est pas terminé…» Évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, Charles Morerod n’a eu que quatre jours pour adapter sa communication prévue ce mois de juillet sur les conclusions des deux enquêtes mandatées par le Diocèse, suite aux accusations visant l’abbé démissionnaire Paul Frochaux (68 ans). Et décider de l’avancer à ce mercredi. Cela afin de coïncider avec la parution de la dernière édition de «L’illustré», dans laquelle l’ecclésiastique fribourgeois – en poste depuis 2011 – réagit à une nouvelle que lui ont appris nos confrères vendredi dernier.