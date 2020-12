Formule 1 – Max Verstappen en tête de bout en bout Le pilote néerlandais de Red Bull a remporté le Grand Prix d’Abou Dhabi, en devançant les deux Mercedes de Valtteri Bottas et de Lewis Hamilton.

Max Verstappen s’est livré à un véritable cavalier seul sur le circuit d’Abou Dhabi. AFP

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), leader de bout en bout, a remporté sans adversité le 17e et dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Abou Dhabi dimanche.

Au terme d’une course sans suspense, Verstappen a partagé le podium avec les Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton, de retour après avoir manqué un GP la semaine dernière à cause du Covid-19.

Les Mercedes pas à niveau

Sur le circuit de Yas Marina, tous les trois ont conservé leurs positions de départ sur la grille, les Flèches d’argent n’ayant pas, une fois n’est pas coutume, le rythme pour surclasser Verstappen, ni même pour l’inquiéter.

Le Thaïlandais Alexander Albon, en mission pour conserver son volant chez Red Bull, a terminé au pied du podium, devant les McLaren du Britannique Lando Norris et de l’Espagnol Carlos Sainz Jr, en partance pour Ferrari l’an prochain.

Son remplaçant australien Daniel Ricciardo s’est classé 7e pour sa dernière avec Renault, avec aussi le point du meilleur tour. Les Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Renault), de même que le Canadien Lance Stroll (Racing Point) ferment le top 10.

Sergio Pérez: l’abandon après la victoire

Pour son ultime course chez Ferrari avant de rejoindre Aston Martin (la future identité de Racing Point) en 2021, l’Allemand Sebastian Vettel est 14e.

La dernière de Sergio Pérez chez Racing Point s’est terminée cruellement par un abandon au 11e tour suite à un problème de moteur. Candidat au baquet d’Albon chez Red Bull, le Mexicain, qui a gagné sa première course en F1 après dix saisons la semaine dernière, attend d’être fixé sur son sort la saison prochaine.

Enfin, le Danois Kevin Magnussen, non reconduit par Haas et en partance pour le championnat américain d’endurance IMSA, a terminé 18e et avant-dernier de ce qui devrait vraisemblablement être sa dernière apparition en F1.

AFP