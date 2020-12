Formule 1 – Max Verstappen signe la pole à Abou Dhabi Le pilote néerlandais a attendu le dernier Grand Prix de la saison pour s’offrir sa première pole-position de l’année, la troisième de sa carrière. Lewis Hamilton en deuxième ligne.

Max Verstappen a attendu le dernier Grand Prix de la saison pour s’offrir sa première pole-position de l’année. Keystone

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) aura attendu le 17e et dernier Grand Prix de F1 de 2020 à Abou Dhabi pour s’offrir sa première pole de la saison ce samedi, la troisième de sa carrière en F1.

Dans la dernière ligne droite de l’année et des qualifications, il a devancé les Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton, de retour après avoir manqué un GP la semaine dernière à cause du Covid-19.

C’est un autre Britannique, Lando Norris (McLaren), qui accompagnera Hamilton en deuxième ligne dimanche au crépuscule, à 17h10 locales (14h10 en Suisse), sur le circuit de Yas Marina.

Suivront le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull), l’Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren), le Russe Daniil Kvyat (AlphaTauri) et le Canadien Lance Stroll (Racing Point).

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qualifié 9e, est lui sous le coup d’une pénalité de trois places sur la grille pour avoir provoqué d’un accrochage au départ du GP de Sakhir la semaine dernière.

Cela profitera aux Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Renault) ainsi qu’à l’Australien Daniel Ricciardo (Renault), 10e, 11e et 12e sur la feuille des temps.

Russell retombe dans l’anonymat

Le Britannique George Russell, révélation du dernier Grand Prix lorsqu’il a remplacé Lewis Hamilton au volant d’une Mercedes, est retombé dans l’anonymat du gros du peloton. Il n’a pu amener sa Williams mieux qu’au seizième rang.

Le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point), qui n’a pour l’heure pas sa place sur la grille l’an prochain, et le Danois Kevin Magnussen (Haas), qui dispute très certainement son dernier GP, partiront eux aux dernières places pour avoir changé plusieurs éléments de leurs moteurs au-delà de la limite autorisée par saison.

Chez Haas, le Brésilien Pietro Fittipaldi, 24 ans, dispute son 2e GP en remplacement du Français Romain Grosjean, blessé dans un accident il y a près de 2 semaines. Il a signé le 19e et avant-dernier temps des qualifications.

AFP