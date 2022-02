Freeride – Maxime Chabloz signe un nouvel exploit Déjà vainqueur de la 2e étape du Freeride World Tour il y a deux semaines, le Nidwaldo-Vaudois de 20 ans a remis ça ce samedi au Canada. Prodigieux.

Maxime Chabloz est inarrêtable en ce début de saison. Instagram Maxime Chabloz

Mais où s’arrêtera Maxime Chabloz (20 ans)? Le Nidwaldo-Vaudois a remporté la 3e étape du Freeride World Tour à Kicking Horse Golden BC (Canada), ce samedi. Il s’était déjà imposé lors du rendez-vous précédent, à Ordino Arcalis (Andorre), le 30 janvier. Il s’agissait alors seulement de sa deuxième course à ce niveau. La performance ressemblait à un exploit mais visiblement, il va vite falloir s’habituer à voir Chabloz truster les premières places.

Au Canada, le rookie a réalisé un run phénoménal, évalué à 97 points par les juges. Un score encore plus élevé que celui obtenu en Andorre (92,33 points) et qui lui permet de devancer les Suédois Max Palm (95,33 points) et Kristofer Turdell (93,33 points).

Avec déjà deux victoires en trois étapes, alors qu’il a effectué sa première apparition en Freeride World Tour il y a tout juste 3 semaines, Maxime Chabloz est en train de réaliser des débuts historiques.

Blanjean et Gerritzen frôlent le podium

Elle aussi novice au plus haut niveau, Sybille Blanjean (22 ans) réalise également des premiers pas bluffants, même s’ils sont forcément moins clinquants. La rideuse de Verbier s’est hissée à la 4e place chez les filles. Son score (73,67 points) la place derrière l’Américaine Lily Bradley (80,67 points), l’Australienne Jessica Hotter (78,33 points) et la Canadienne Olivia McNeill (77 points).

Blanjean s’était classée 6e puis 5e des deux premières manches, à Baqueira Beret (Espagne) et Ordino Arcalis (Andorre).

Juste derrière elle, on retrouve Elisabeth Gerritzen (26 ans). La Vaudoise termine 5e (71,67 points).

