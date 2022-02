Mourir dans son sommeil – Méconnue, la sédation palliative gagne du terrain Ni euthanasie ni suicide assisté, cette pratique vise à apaiser les souffrances d’un mourant en le maintenant endormi durant son agonie. Catherine Cochard

La sédation palliative consiste à administrer à un patient en fin de vie, et sous condition, du midazolam, une molécule de la famille des benzodiazépines aux propriétés calmantes et amnésiantes. illustration: Manuel Perrin

Début janvier, le CHUV proposait une soirée-débat sur la sédation palliative qui consiste à administrer à un patient – en fin de vie et sous condition – du midazolam, une molécule de la famille des benzodiazépines aux propriétés calmantes et amnésiantes. Sa première indication concerne les personnes incurables et à bout de souffle, la détresse respiratoire provoquant une panique du corps particulièrement intolérable. Dans le contexte pandémique, ce moyen de dernier recours a aussi permis se soulager l’agonie de malades du Covid.