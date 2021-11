Assises – Médaille d’or méritée pour le journalisme local La rédaction du «Nouvelliste» a reçu le Prix Dumur au Club suisse de la presse, après une journée riche en panels et débats. Thierry Mertenat

Vincent Fragnière, rédacteur en chef du Nouvelliste, pose avec le Prix Dumur 2021. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

On comprend mieux son métier en le reformulant. L’enseignement sert à cela. Les Assises presse et démocratie, deuxièmes du nom, jouent le même rôle. Une journée entière à réfléchir, au présent et au futur, à la profession de journaliste, qui n’est toujours pas la plus populaire, mais qui reste nécessaire au bon fonctionnement de la société.

Le Club suisse de la presse et son directeur, Pierre Ruetschi, en sont convaincus. Ils invitaient ce vendredi, matin, après-midi et presque soir, une trentaine d’intervenants répartis sur sept panels. Les spécialistes de demain avaient mis leur réveil à l’aube pour échanger sur la transition numérique et la robotisation du journalisme.

La riche actualité locale a fait manquer cette tranche réservée aux visionnaires. Retour au présent dès la mi-journée, avec un copieux volet consacré justement au traitement de proximité, ici et maintenant, au contact des gens et de ce qu’ils vivent.

Presse locale, presse d’avenir?

Question posée: l’avenir du journalisme passe-t-il désormais par la presse locale? Celle-ci était bien représentée. Des directeurs, des rédacteurs en chef et des éditeurs. Mission commune: «Dire ce qu’on pense et se faire des ennemis. Dans le Valais, 10 à 15% des gens nous détestent», résume Vincent Fragnière, depuis sept ans à la tête du «Nouvelliste». Le responsable de la «Julie», Frédéric Julliard, abonde, tout en nuançant avec humour: «Le Genevois étant par définition râleur, le taux est plus élevé chez nous.»

Et l’indépendance? Personne ne semble craindre pour elle, tout en rappelant que la meilleure façon de la préserver, c’est d’encourager l’enquête et de lui réserver la place qu’elle mérite. La pression du monde politique n’empêche pas de révéler les dysfonctionnements qui le traversent. Les lettres d’avocat, en revanche, prennent plus de temps que les courriers des lecteurs.

Au final, chacun couche un peu sur ses convictions éditoriales, sans trancher en passant sur la photo du chœur mixte, sinon pour la laisser aux gazettes de quartier. Cela se discute. D’autant que l’image de groupe qui a clos, sur grand écran, ces Assises avait belle allure.

Salut collectif

Médaille d’or pour la rédaction du «Nouvelliste». Le Prix Dumur, le plus prestigieux de la presse romande, revient d’ordinaire à une figure marquante. Là, on salue un collectif, sans oublier l’entraîneur qui sait l’art de disposer ses joueurs et joueuses sur le terrain. Vincent Fragnière n’est pas venu à Genève pour rien. Mais à la nuit tombante, il n’avait qu’une envie: retourner à Sion fêter la récompense avec les siens. Beau moment, sur fond de métier bien incarné.

