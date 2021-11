Nez, lèvres ou front? – Médecine esthétique: gare aux mauvaises pratiques Dur de faire face aux beautés mises en scène sur les réseaux sociaux. Instagram et compagnie façonnent une image tentante du lip filler, du contouring, des joues tendues, et de ces retouches qui semblent minimes. Mais attention aux ratés. Monica D’Andrea

«En matière de solutions injectables, la Suisse est claire: les lois préconisent que le laboratoire qui les émet doit se trouver sur le sol européen. Si l’appellation CE vient à manquer, cela induit l’illégalité de l’acte médical.» - Elizabeth Da Silva, esthéticienne diplôme en esthétique médicale. Getty Images

On ne s’improvise pas esthéticienne, et encore moins médecin esthétique. «Il faut d’abord s’entendre sur ce qui est une personne habilitée à pratiquer la médecine esthétique, explique la doctoresse Véronique Emmenegger, de la Clinic Lémanic à Lausanne. Si vous entendez par là quelqu’un qui n’est pas médecin et qui pratique un acte de médecine esthétique, alors je suis amenée à voir des patientes passées par de telles mains près d’une fois par semaine malheureusement.»