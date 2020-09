Au sujet de l’actuelle pandémie, s’il est juste de reconnaître que la médecine moderne technicisée sauve des vies et soigne les maladies les plus redoutables, il convient aussi de mettre en évidence certaines dérives inhérentes aux modèles de santé directement issus de notre société rationaliste et athée.

Tout d’abord, il est consternant d’observer l’émergence d’une véritable médecine business qui réduit parfois la maladie à un simple objet de profit financier. Il est impératif de remettre le malade au cœur du système de santé, de laisser les médecins travailler dans l’intérêt unique des patients, sans interférences économiques, idéologiques ou politiques.

«La médecine a toujours été un art au carrefour de plusieurs disciplines, entre empirisme et rationalisme, ciel et terre, chamanisme et effet placébo»

La crise du Covid-19 permet aussi de redéfinir la notion de médecine, qui ne peut en aucun cas être considérée comme une science dure, capable de réparer les individus, tels des mécaniciens au chevet d’un robot.

La médecine a toujours été un art au carrefour de plusieurs disciplines, entre empirisme et rationalisme, ciel et terre, chamanisme et effet placébo. Restreindre la médecine à un ensemble de tests et de recherches randomisées signifie ignorer la vraie dimension constitutive du genre humain, qui ne se limite pas à la seule biologie mais se fonde sur l’unité du corps, de l’âme et de l’esprit. Bio-psycho-sociale-énergétique et spirituelle, voilà notre vraie nature. Tout est interconnecté, les maux du corps physique étant souvent les mots de l’âme qui souffre.

Or, au cours de la pandémie, la priorité a été clairement donnée aux soins dérivés de la médecine du «scientifiquement correct», au détriment d’approches plus orientées vers l’accompagnement et le terrain, sensibles à la santé globale des individus.

Des recherches confirment une augmentation des tendances suicidaires des personnes âgées pendant le confinement. Il a été question de laisser mourir les aînés à cause de leur espérance de vie comme si la valeur de la vie dépendait de sa durée temporelle! Aussi, l’isolement forcé a eu comme conséquence dramatique d’abandonner les malades en fin de vie, privés d’accompagnement familial.

Échelle de valeurs

Comme l’a dit un philosophe, «ne laissons plus jamais à l’avenir, sous quelque prétexte sanitaire que ce soit, l’impossibilité pour les familles de se rendre auprès d’un proche en fin de vie».

Enfin, on ne peut éviter de se questionner au sujet de l’échelle de valeurs proposée par notre société hédoniste de consommation dont les mantras avilissent l’homme: «Il faut profiter», «Tant qu’il y a la santé, tout va bien». Le bien-être physique serait-il la valeur et le but suprême de notre civilisation? La santé corporelle, de toute manière périssable et vaincue par la mort, érigée en tant qu’unique perspective existentielle?

En réalité, depuis la nuit des temps, la vie est chemin pour apprendre à aimer.

La bonté, la justice, la liberté, la vérité, la soif d’absolu dessinent l’étoile Polaire qui engage et élève l’être humain sur la voie de la plénitude et de la transcendance.