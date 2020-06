Comment facturer les soins ambulatoires, fournis en cabinet ou à l’hôpital quand on ne dort pas sur place? Le système actuel, le TarMed, a été introduit en 2004. Depuis, il n’a pas fondamentalement changé alors que la technologie a évolué. Résultat, certaines prestations sont surfacturées et d’autres sous-évaluées.

Tout le monde reconnaît qu’il faut changer les choses. Les acteurs de la santé s’étant écharpés sur le sujet, le Conseil fédéral est intervenu à deux reprises, tout en appelant les partenaires tarifaires à trouver un accord. C’est dans ce contexte que Curafutura, l’une des deux faîtières des assureurs maladie, et la Fédération suisse des médecins (FMH) déposent une proposition de nouveau système, ce jeudi au Conseil fédéral.

Les deux organisations ont présenté en juillet 2019 un premier projet, le Tardoc, auquel la Confédération a adressé deux critiques: il n’avait pas obtenu l’adhésion d’une majorité des assureurs; et deux variantes étaient proposées sur un point technique (la neutralité des coûts). Cette fois, la mouture déposée jeudi est unique. Et Swica a rejoint le mouvement – ce qui permet d’avoir la majorité demandée.

Un tiers du volume total des coûts de l’assurance maladie obligatoire est facturé avec TarMed (quelque 12 milliards de francs par année). Selon les deux partenaires, leur solution garantit la neutralité des coûts. Comprenez qu’elle ne va pas faire grimper la facture, ni la réduire. «L’argent sera dépensé de façon bien plus appropriée, assure Pius Zängerle, directeur de Curafutura. Aujourd’hui, certaines prestations sont trop souvent dispensées parce qu’elles rapportent beaucoup et d’autres ne le sont pas assez parce qu’elles ne sont pas rentables. Il est crucial d’y remédier pour que l’argent soit employé de manière économique.»

«Un autre avantage est que nous avons créé une organisation pour négocier ce tarif, ajoute le président de la FMH, Jürg Schlup. Selon l’accord passé, des adaptations seront possibles chaque année si une majorité de membres sont d’accord. Jusqu’à présent, il fallait l’unanimité.» La FMH et Curafutura espèrent que leur système pourra entrer en vigueur en 2022. «Nous avons rempli toutes les conditions. La voie est désormais libre pour une approbation par le Conseil fédéral», estime Jürg Schlup.

Cette solution ne fait toutefois pas l’unanimité. H+, la faîtière des hôpitaux suisses, s’est retirée des discussions sur le Tardoc à fin 2018. «La solution présentée l’an dernier ne nous a pas convaincus et je ne pense pas que la nouvelle version apporte des changements fondamentaux», réagit sa directrice, Anne-Geneviève Bütikofer. Si la balle est dans le camp du gouvernement, elle juge problématique le fait que certains acteurs du système n’adhèrent pas au projet. SantéSuisse, l’autre faîtière des assureurs, s’était opposée à la mouture présentée en 2019, faute de garantie sur la neutralité des coûts. Elle privilégie désormais une autre solution (lire ci-dessous) mais examinera le nouveau projet en détail.

Et si on utilisait des forfaits? Afficher plus