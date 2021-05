Coronavirus et liberté – Médecins et pharmaciens veulent un certificat Covid dans trente jours Ils ne veulent plus perdre une minute. En Suisse, les prestataires de soins proposent leur propre sésame, avant celui de la Confédération. Sébastien Jubin

Si la Suisse ne s’est pas encore déterminée sur une solution, voici le certificat numérique développé pour les habitants des États-Unis et présenté début avril. Le QR code prouve que le citoyen a été vacciné. CHRIS DELMAS/AFP

Le temps d’attendre est révolu. Les pharmaciens et les médecins veulent lancer rapidement un certificat Covid-19. La faîtière des médecins, la FMH, et PharmaSuisse souhaitent mettre les bouchées doubles et proposer leur propre passeport vaccinal, devançant la Confédération de plusieurs semaines. D’après la «NZZ am Sonntag», le précieux sésame sera déjà prêt dans trente jours.

Le QR code si attendu

L’été approche et plusieurs experts, dans la presse dominicale, anticipent une normalisation significative de la situation grâce à la vaccination. L’exemple probant d’Israël est donné par le «SonntagsBlick»: dans ce pays, qui a opté pour la même stratégie que la Suisse et où plus de 50% de la population a reçu les deux doses de vaccin, le nombre de cas a chuté de manière spectaculaire. À quelques semaines des vacances, le QR code attestant d’une vaccination dans les règles sera la garantie d’une liberté retrouvée.