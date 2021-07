Espionnage de journalistes – Mediapart et le Canard Enchaîné portent plainte contre le Maroc Les services secrets marocains sont accusés d’avoir espionné des journalistes français au moyen du logiciel israélien Pegasus.

«Les numéros des téléphones portables de Lénaïg Bredoux et d’Edwy Plenel (cofondateur du site) figurent parmi les dix mille que les services secrets du Maroc ont ciblés», a confirmé Mediapart lundi. AFP

Le site d’information Mediapart et l’hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné ont annoncé lundi qu’ils allaient déposer des plaintes à Paris, après des informations indiquant que les téléphones de certains de leurs journalistes ont été espionnés par un service marocain, à l’aide du logiciel israélien Pegasus.

«Les numéros des téléphones portables de Lénaïg Bredoux et d’Edwy Plenel (cofondateur du site) figurent parmi les dix mille que les services secrets du Maroc ont ciblés en utilisant le logiciel espion fourni par la société israélienne NSO», a confirmé Mediapart dans un article publié lundi, après la publication de ces révélations dans plusieurs médias (dont Le Monde, le Guardian et le Washington Post).

«Pendant plusieurs mois, l’appareil répressif du royaume chérifien a ainsi violé l’intimité privée de deux journalistes, porté atteinte au métier d’informer et à la liberté de la presse, volé et exploité des données personnelles et professionnelles. Aucun autre téléphone d’un membre de l’équipe de Mediapart n’a été espionné», a précisé le journal en ligne.

Atteinte à la liberté de la presse

Dans son article, le média d’investigation explique que le but était d’essayer de «faire taire les journalistes indépendants au Maroc, en cherchant à savoir comment nous enquêtions dans ce domaine». C’est pourquoi il indique avoir décidé de déposer plainte dès ce lundi au nom de ses deux journalistes, auprès du procureur de la République à Paris, pour que la justice puisse «mener une enquête indépendante sur cet espionnage d’ampleur organisé en France par le Maroc».

Contacté par l’AFP, le Canard Enchaîné, qui fait partie selon Le Monde des médias français dont des journalistes ont été visés, a également assuré qu’il allait saisir la justice. «Nous allons porter plainte contre X avec constitution de partie civile», a précisé Michel Gaillard, qui préside la société d’édition du journal, ajoutant que le dossier de cette plainte était en cours de constitution.

L’affaire Pegasus est «inacceptable», déclare Von der Leyen Afficher plus L’affaire Pegasus d’espionnage de militants, journalistes et opposants du monde entier impliquant une entreprise israélienne est «complètement inacceptable» si elle est avérée, a affirmé lundi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. «Cela doit être vérifié», mais si c’est vrai «c’est complètement inacceptable», a déclaré la responsable à des journalistes à Prague. «La liberté de la presse est une valeur centrale de l’Union européenne», a affirmé Ursula von der Leyen, qui présentait dans la capitale tchèque un plan de 7 milliards d’euros pour aider le pays à affronter la crise sanitaire. Selon une enquête publiée dimanche par un consortium de dix-sept médias internationaux, le logiciel Pegasus, élaboré par l’entreprise israélienne NSO Group, aurait permis d’espionner les numéros d’au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d’entreprise.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.