Santé – Médicament pour les yeux Beovu: Novartis interrompt les études Les études avec un dosage de Beovu à 6 mg ont atteint le critère primaire d’évaluation, mais on a aussi constaté un nombre important d’inflammations intraoculaires.

Les études menées par Novartis portaient sur l’efficacité et la sécurité du médicament dans les cas d’occlusion de la veine rétinienne. (Photo DOMINICK REUTER / AFP) AFP

Novartis a interrompu prématurément plusieurs études avec le médicament pour les yeux Beovu. Des taux élevés d’inflammation intraoculaire ont été constatés dans le traitement par rapport à la thérapie de comparaison, a précisé le groupe bâlois vendredi soir. Les données ont été transmises aux autorités sanitaires.

La phase III «Merlin» avec un dosage de Beovu à 6 mg a atteint le critère primaire d’évaluation, a indiqué Novartis. Mais on a aussi constaté un nombre important d’inflammations intraoculaires y compris une vascularite réticulaire et des occlusions vasculaires rétiniennes. Il y a aussi eu un taux de perte de vue plus élevé qu’avec la thérapie de comparaison.

Novartis a en outre procédé à une évaluation d’autres programmes cliniques avec le principe actif brolucizumab et décidé, en plus de l’étude «Merlin», de mettre un terme aux études «Raptor» et «Raven». Ces études portaient sur l’efficacité et la sécurité du médicament dans les cas d’occlusion de la veine rétinienne. Les autorités sanitaires ont été informées et Novartis complétera les notices de Beovu au niveau mondial. D’autres données sur l’étude «Merlin» seront présentées à une date ultérieure.

Beovu (brolucizumab) est homologué dans plus de 60 pays pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Le médicament fait l’objet d’autres tests pour le traitement d’autres maladies des yeux.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.