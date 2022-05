Analyse des coûts – Médicaments: les écarts de prix avec l’étranger augmentent Une comparaison réalisée par santésuisse et Interpharma montre d’importantes différences de prix des produits pharmaceutiques entre notre pays et l’Europe.

Les écarts de prix se sont creusés par rapport à l’année précédente, en particulier en raison de l’évolution du taux de change, KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Les écarts de prix entre les médicaments achetés en Suisse et à l’étranger se creusent de plus en plus. Les différences sont particulièrement criantes pour les génériques, en moyenne deux fois plus chers en Suisse.

C’est ce que montre la treizième comparaison de prix avec l’étranger, réalisée en commun par santésuisse et Interpharma, qui l’ont présentée mardi lors d’une conférence de presse. Concrètement, les prix de fabrique actuels des médicaments sont comparés avec ceux d’autres pays européens.



Deux fois plus chers

Concernant les médicaments protégés par un brevet, le niveau de prix ailleurs en Europe est en moyenne 8,8% inférieur à celui de la Suisse. Les préparations originales dont le brevet a expiré coûtent elles 15,4% de moins. La palme revient aux génériques, facturés en moyenne 48,4% moins chers dans les pays de comparaison, soit deux fois moins.

Nouveauté cette année: la comparaison de prix a porté également sur les biosimilaires, c’est-à-dire les génériques de médicaments biologiques. Résultat, ceux-ci sont en moyenne 33,5% moins chers dans les pays de comparaison qu’en Suisse.

ATS

