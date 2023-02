Échos de la Berlinale – Médusé, le documentariste Nicolas Philibert a reçu l’Ours d’or de Berlin Avant-dernier film projeté au festival, «Sur l’Adamant» a pris tout le monde de court et même surpris son auteur, lauréat samedi soir de la récompense suprême. Pascal Gavillet

Nicolas Philibert avec son Ours d’or auquel nul, et surtout pas lui, ne s’attendait. keystone-sda.ch

«Mais vous êtes fous!» Ainsi s’est exprimé Nicolas Philibert samedi en venant chercher son Ours d’or sur la scène de Berlin. Manière d’affirmer que le documentariste français, 72 ans, ne s’y attendait pas du tout. Et il n’était pas le seul. «Sur l’Adamant», son dernier opus, a été l’avant-dernier film présenté à la Berlinale et ne figurait ni parmi les favoris ni dans les différents pronostics. Pourtant, la douceur trompeuse du métrage aurait dû nous mettre la puce à l’oreille et laisser sous-entendre qu’au sein d’une compétition pas toujours haut de gamme, le film pouvait mettre éventuellement tout le monde d’accord, à commencer par le jury officiel, présidé par l’actrice Kristen Stewart, avec en son sein des membres aussi différents que le cinéaste roumain Radu Jude, la réalisatrice Carla Simon (Ours d’or respectifs de 2021 et 2022) ou la comédienne Golshifteh Farahani. C’est donc par un discours ampoulé mais sincère que la présidente a annoncé la victoire d’un Philibert médusé, remerciant l’assistance avec ses mots simples et son expérience de plus de quarante ans de cinéma.