Stand-up – Mehidin Susic a préféré l’humour à l’uniforme Arrivé à Genève à l’âge de 7 ans, le jeune trentenaire cofondateur du Kémedy Club compte se réinventer avec des capsules vidéo, en attendant de rejouer son seul en scène. Pascal Gavillet

L’humoriste genevois Mehidin Susic. «Toutes ces années ont été un long apprentissage. Je me dis constamment que je peux faire mieux.» Steeve Iuncker-Gomez

Les humoristes se suivent mais ne se ressemblent pas. À le voir bondir dans la salle de rédaction que nous avons réservée pour cette interview, on sent qu’il serait capable d’investir n’importe quelle scène. Il lui arrive d’ailleurs de se produire à Lyon ou Paris. «J’ai fait peu d’interviews, concède-t-il, ce doit être la deuxième.» Ce qu’on s’empresse de rectifier pour l’avoir vu plusieurs fois sur le plateau de Léman bleu. Mehidin Susic, avant de débuter dans le monde de l’humour et en particulier celui du stand up, c’est d’abord un destin unique. Né le 1er janvier 1990 en Bosnie-Herzégovine, il est arrivé à Genève avec sa famille à l’âge de 7 ans. «C’était un nouveau départ. Mes années d’avant sont floues. Il y a des flashes qui me reviennent mais c’est tout. Ici, j’ai fait un parcours classique, jusqu’à l’ECG. C’est là que j’ai rencontré d’autres futurs humoristes, comme Kevin Eyer. C’est ce qui a très vite motivé mon envie de faire du stand-up, d’amuser les gens.»