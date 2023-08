Football – Meho Kodro nommé à la tête de la Bosnie L’ancien entraîneur de Servette et du Stade Lausanne Ouchy a été intronisé, jeudi, sélectionneur de son pays. Il aura pour mission de qualifier ses couleurs pour l’Euro 2024.

Meho Kodro a dirigé avec succès Servette et Stade Lausanne Ouchy. Eric-Lafargue

L’ancien international bosnien Meho Kodro, qui a notamment entraîné Servette et Stade Lausanne Ouchy, a été nommé jeudi sélectionneur de l’équipe nationale de son pays, avec mission de la conduire à l’Euro 2024.

Le technicien de 56 ans a dirigé les Grenat, alors en Challenge League, durant 42 matches entre décembre 2016 et mars 2018, pour une moyenne de 1,98 point/match. Il a ensuite pris les commandes du club vaudois entre août 2020 et juin 2022. Il a entraîné les Lions pendant 76 rencontres, avec 1,42 point/match.

Kodro succède à Faruk Hadzibegic, technicien franco-bosnien qui a été démis de ses fonctions en juin, cinq mois après sa nomination et les piètres résultats enregistrés lors des qualifications pour le prochain Euro.

Avec 3 points, l’équipe d’Edin Dzeko et Miralem Pjanic occupe la 4ème place dans le Groupe J, après avoir disputé quatre matches, dont trois défaites, mais les dirigeants de la fédération visent toujours la deuxième place et une qualification sans passer par les barrages.

«Je pense que nous avons fait aujourd’hui la meilleure chose possible pour le football en Bosnie-Herzégovine et que Meho Kodro a la capacité et le savoir-faire pour nous conduire pour la première fois à un Championnat d’Europe», a déclaré Vico Zeljkovic, président de la Fédération bosnienne de football, en conférence de presse.

Depuis son indépendance en 1992, la Bosnie ne s’est qualifiée qu’une seule fois pour la phase finale d’un tournoi majeur, la Coupe du monde de 2014 au Brésil.

«C’est une grande occasion pour moi et je suis absolument heureux et fier d’avoir été nommé sélectionneur, malgré la difficulté du travail que nous devons faire», a déclaré Meho Kodro, qui avait déjà été brièvement le sélectionneur bosnien en 2008.

«Je pense que nous avons la qualité et le droit d’espérer (...) à renverser la situation. C’est toujours réel», a ajouté l’ancien avant-centre qui avait entamé sa carrière de joueur à Velez Mostar (1985-1991), avant de partir jouer dans plusieurs clubs espagnols, notamment à la Real Sociedad, au FC Barcelone et à Tenerife.

AFP

