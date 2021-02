Ski alpin – Meillard et Aerni ont tenu le choc Les deux Valaisans (5e et 6e) ont sorti une excellente manche lors du super-G remporté par l’inattendu canadien James Crawford. Ils seront à la lutte pour une médaille mondiale lors du slalom de ce combiné (dès 15h20). Ugo Curty Cortina d'Ampezzo

Parti avec le dossard numéro 1, Loïc Meillard n’a concédé que 35 centièmes au favori français. AFP

La deuxième manche du combiné masculin s’annonce passionnante à suivre à Cortina d’Ampezzo. Après le super-G, les huit meilleurs se tiennent en une demi-seconde seulement. C’est le dossard 32 qui a signé le meilleur chrono lundi matin. Le Canadien de 23 ans James Crawford a surpris tout le monde. Le descendeur aura pourtant de la peine à rivaliser en slalom.

Alexis Pinturault (2e et déjà médaillé de bronze dans la discipline jeudi) a fait la bonne opération de la matinée. «J’ai vraiment essayé d’attaquer, a expliqué le Français dans l’aire d’arrivée. Il reste encore la manche de slalom et ça va être serré quoiqu’il arrive.»

Schwarz en embuscade

«Pintu» a devancé de deux dixièmes les pures spécialistes de vitesse autrichiens: le double champion du monde Kriechmayr (3e) et Mayer (4e). Son principal rival sera Marco Schwarz (4e) à 32 centièmes. L’Autrichien est le dominateur de la saison en slalom. L’ordre de départ ne sera plus inversé pour la deuxième, comme c’était le cas par le passé. Alexis Pinturault s’élancera ainsi sur un revêtement intact (à 15h20).

Deux Suisses se sont mêlés à la lutte pour les médailles. Parti avec le dossard numéro 1, Loïc Meillard (6e) n’a concédé que 35 centièmes au favori français.

La course de Loïc Meillard

Plus surprenant encore, ses coéquipiers Luca Aerni (7e à 53 centièmes du leader) et Gino Caviezel (8e à 0’’56) le suivent de près.

La course de Gino Caviezel

Murisier en retrait

Justin Murisier a eu plus de peine. Il n’est pas certain que le quatrième suisse engagé, relégué au 19e rang, ne prenne le départ en deuxième manche pour préserver ses genoux. Le Bagnard doit encore disputer le parallèle (mardi) et le géant (vendredi). C’est surtout dans cette dernière discipline qu’il espère monter sur un podium mondial.