Folklore suisse – Melanie Oesch va yodler notre automne La yodleuse bernoise entame cet automne une tournée en Suisse romande. Pour elle, le voyage continue et on l’accompagne. Géraldine Savary

Melanie Oesch a débuté sa carrière d’artiste alors qu’elle était adolescente. Elle travaille en famille, avec son groupe Oesch’s die Dritten. Nicole Philipp

Qui est-elle?

Melanie Oesch est une des rares artistes alémaniques qui a réussi à passer les barrières culturelles et linguistiques. On est envoûté par son yodel issu du folklore qui se mêle au rock ou au blues. De ce corps fin, de ce visage ouvert aux autres, les sons s’échappent joyeusement, et électrisent l’atmosphère.

Agée de trente-trois ans, elle poursuit une carrière d’artiste depuis son adolescence. Elle travaille en famille, avec son groupe Oesch’s die Dritten. Ses parents, ses frères Kevin et Mike, tous sont sur scène. Un peu comme les Knie, mais sans les éléphants. Juste des cordes, des accordéons, des voix et des langues qui claquent.