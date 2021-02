Open d’Australie – Melbourne Park sonne creux, à qui profite le vide? Pour encore au moins deux jours, l’Open d’Australie se déroule à huis clos. Ces conditions favorisent-elles les surprises? Ou un certain type de joueurs? Mathieu Aeschmann

Alexander Zverev dans le vide de Melbourne. keystone-sda.ch

Au bout d’une soirée incandescente, le tennis a revisité sa vie d’avant. Celle d’un stade en fusion dont l’énergie de la foule servait de glaive à Nick Kyrgios et de bouclier à Dominic Thiem. C’était vendredi soir, quelques minutes seulement avant que l’État de Victoria n’impose un confinement de cinq jours, obligeant Djokovic et Fritz à stopper leur empoignade pour assister au triste spectacle d’une Rod Laver Arena qui se vide.

Alors que l’Open d’Australie attaque ses quarts de finale ce mardi matin, personne ne peut dire si ses champions seront sacrés sous les acclamations ou dans le silence de l’entre-soi. Après l’US Open (huis clos), Roland-Garros (1000 personnes) et le Masters (huis clos), le «happy slam» pourrait devenir le quatrième tournoi majeur à délivrer son verdict «sous bulle». Cette réalité n’a donc plus rien d’une mesure d’exception. Elle est devenue le nouveau quotidien du circuit, une «normalité» qui exige que l’on questionne son impact sur le jeu. Existe-t-il un style, une catégorie de joueurs plus à l’aise dans le silence? À qui profite le vide?