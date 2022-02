Festival de danse à Lausanne – Mélissa Guex dynamite le conte de Raiponce Aux printemps de Sévelin, la chorégraphe vaudoise revisite l’histoire de «Rapunzel» dans une version punk et féministe. En juin, elle sera à Vidy. Natacha Rossel

Mélissa Guex revisite le conte de «Rapunzel» aux Printemps de Sévelin, à Lausanne. Yoshiko Kusano

L’enfance de Mélissa Guex a été bercée par les contes. Les histoires de princesses en détresse, délivrées in extremis par le prince charmant, ont infusé son imaginaire de fillette biberonnée aux productions Disney. À 28 ans, la danseuse et chorégraphe vaudoise a pétri ce matériau enchanté pour façonner une partition trash et féministe. Sa «Rapunzel» – Raiponce en français – tient l’affiche des Printemps de Sévelin, festival de danse contemporaine, du 1er au 20 mars au Théâtre Sévelin 36 à Lausanne (lire encadré).