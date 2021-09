Relève du sprint suisse – Melissa Gutschmidt, c’est de la dynamite À 19 ans, la médaillée de bronze des Mondiaux M20 n’en finit plus de surprendre. Explosive et impressionnante, la sprinteuse d’Étagnières détient la meilleure marque nationale de sa catégorie en 11’’37. Pierre-Alain Schlosser

Melissa Gutschmidt est parvenue, en l’espace d’une semaine, à obtenir la médaille de bronze des Mondiaux M20 et à abaisser de 10 centièmes le record national de sa catégorie. Laurent Gilliéron/Keystone

Les apparences sont souvent trompeuses. Si vous croisez Melissa Gutschmidt dans la rue pour la première fois, jamais vous n’imaginerez qu’elle est en fait un vrai bâton de dynamite. Sur la piste, ses départs sont impressionnants. Les spectateurs d’Athletissima ont pu le constater de visu. L’athlète de 19 ans a de l’énergie à revendre.

«Pendant six mois, j’ai dû mettre une croix sur la saison à l’extérieur. Je suis fière d’avoir pu surmonter cela et d’être revenue plus forte.» Melissa Gutschmidt, sprinteuse

La sprinteuse du Lausanne-Sports a su faire de sa taille modeste (1,55 m) une force. «Être petite est un avantage car on est hyperexplosif, explique-t-elle. La position de base dans le bloc est beaucoup plus bénéfique aux petits qu’aux grands. Si on est grand, on joue plus sur l’amplitude et de grandes foulées. Quand on est petit, on mise sur la force du départ pour aller chercher une immense fréquence.»