Nouveau club à Lausanne – Mélodie jazz en sous-sol Le service des affaires culturelles de la Ville a précisé son projet de salle de concert et de pôle de compétences au Flon. Boris Senff

Les deux bâtiments «Les Jumeaux» entre lesquels sera créé au sous-sol un club de jazz à Lausanne avec une ouverture prévue pour l’automne 2022. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Un ancien rêve est en train de se concrétiser à Lausanne. À la fin des années 1990, le projet de réaliser un club de jazz sur le site du Flon avait tourné court. Vingt ans plus tard, un nouveau projet est désormais lancé sur des rails solides grâce à un partenariat public-privé entre la Ville de Lausanne et la société Mobimo qui gère la parcelle connue pour ses bars, ses surfaces commerciales et ses cinémas. Entre les bâtiments historiques dits des «Jumeaux», au 19 et 21 de la rue de Genève, une salle confortable de quelque 300 places devrait être construite, pour une ouverture planifiée à l’automne 2022.

«Tout le monde en sort gagnant», assure Grégoire Junod, syndic et municipal en charge de la culture, après deux ans de discussion avec les propriétaires. «Nous allons pouvoir profiter d’une surface globale de 1500 m² pour un loyer annuel de 300’000 francs et, de l’autre côté, ce projet va permettre à Mobimo de diversifier son offre, d’attirer un autre public, tout en exploitant un sous-sol.»

Une ruche du jazz lausannois

Le projet – qui n’a pas encore de nom – ne s’arrête pas à une nouvelle salle de concert mais entend refléter tout un réseau à travers l’architecture du site. Trente locaux de répétition devraient aussi y trouver leur place (ce qui permettra à la ville de récupérer 150’000 francs de loyers et de réduire ainsi sa facture de moitié) ainsi qu’un studio d’enregistrement et des bureaux susceptibles d’accueillir des acteurs professionnels de la scène musicale locale (responsable de labels, structures d’accompagnement des artistes…).

L’espace qui va accueillir la salle de concert dans les sous-sols attend encore les travaux de remise en état. KEYSTONE/Laurent Gillieron

La création de ce «hub des musiques actuelles», selon les mots de Michael Kinzer, chef du service des affaires culturelles, est l’un des premiers résultats tangibles de la consultation lancée en 2018. «78% des sondés pointaient le manque de lieux de répétition, 70% le manque de bureaux et 85% estimaient la situation critique pour les artistes émergents», rappelle Michael Kinzer.

La proximité avec les écoles du Flon, l’HEMU (Haute École de musique) et l’EJMA (École de jazz et de musique actuelle de Lausanne), devrait évidemment permettre de tisser des liens féconds avec la jeune garde des musiciens.

De gauche a droite, Michael Kinzer, chef du Service de la culture de la Ville de Lausanne, Grégoire Junod, syndic de la Ville de Lausanne et Jean-Yves Cavin, chargé du projet de gestion du club, posent dans la future salle. KEYSTONE/Laurent Gillieron

C’est Jean-Yves Cavin, directeur artistique du Cully Jazz Festival, qui pilote la mise en place de cette ruche du jazz qui n’a pas encore de structure juridique définie (association, fondation?), mais dont l’équipe devrait s’étoffer de plusieurs noms ces prochains mois avec, sans surprise, des personnalités qui se sont formées à Cully et au voisin JazzOnze+. Pour l’heure, même les murs semblent espérer des jours meilleurs et il faudra attendre les travaux de remise en état (à la charge de Mobimo) et l’équipement en infrastructures (à la charge de la Ville), pour mieux saisir la disposition future des lieux.

Pour l’instant, l’espace du club lui-même s’avère tout à fait étonnant, occupant deux étages des sous-sols, profitant donc d’une belle hauteur de plafond, mais situé entre les bâtiments et accessible par chacun d’eux. Probable ancien silo, cette salle dégage un certain cachet, malgré le délabrement et la désaffection déjà ancienne. Quelques piliers de soutien risquent toutefois de jouer les trouble-fêtes car il s’agit encore de convaincre les services du patrimoine du bien-fondé de leur élimination. Ce problème architectural est caractéristique des caves à jazz et Jean-Claude Rochat, patron du club Chorus, se souvient très bien du «gros combat» mené pour amoindrir ceux de la cave de la maison Villamont.

Concurrent de Chorus?

Que pense d’ailleurs le vétéran du jazz lausannois de l’installation prochaine d’un concurrent de taille dans l’offre musicale de la ville, lui qui touche 145’000 francs de subvention de la ville pour Chorus?

«Je ne suis pas sûr qu’il s’agira d’une opposition, mais plutôt d’une complémentarité. Il y a des choses que l’on peut faire dans une petite salle que l’on ne peut pas faire dans une plus grande, et inversement évidemment. Nous sommes d’ailleurs limités à de la musique acoustique et la nouvelle salle conviendra à l’amplification. Je rappelle que Lausanne a pu compter jusqu’à trois clubs de jazz à une époque. Tant mieux pour le public et pour les musiciens s’il y a plus de possibilités!»