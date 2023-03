Vie des partis vaudois – Même égalitaires, les socialistes ont leur section femmes La section des femmes socialistes vaudoises vient d’être constituée. La coprésidente Audrey Petoud en explique les raisons. Lise Bourgeois

La manifestation maousse du 14 juin 2019, lors de la grève nationale des femmes, restera dans les mémoires. La nouvelle section des Femmes socialistes vaudoises se prépare pour la prochaine date: le 14 juin 2023. KEYSTONE/JEAN-CHRISTPOPHE BOTT/ARCHIVES

On pourrait croire qu’au parti à la rose, l’égalité n’est plus un sujet. Or, une section femmes vient de se créer, le 10 mars dernier, à l’enseigne des Femmes socialistes vaudoises (FSV). Elle sera coprésidée par la Lausannoise Audrey Petoud et la Morgienne Camille Robert. Elle intègre toutes les militantes socialistes vaudoises, qui en font de facto partie.