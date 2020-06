Des regrets et de la fierté – Même éliminé, Lausanne avance dans sa direction Battu par Bâle (2-3), le LS ne verra pas les demi-finales de la Coupe de Suisse. La Super League, elle, ne lui fait pas peur. Florian Vaney

Andi Zeqiri avait le ballon du 3-2 dans ses pieds. Il a frappé­… sur la latte. Keystone

Ce moment, bien sûr, aurait gagné à être vécu dans une Pontaise pleine à craquer. Reste que le temps d’une petite dizaine de minutes, à peine, entre la 70e et la 80e, le Lausanne-Sport a réussi l’exploit de faire oublier que son quart de finale de Coupe de Suisse face à Bâle se jouait dans un stade vide. Formulé autrement, le LS est parvenu à compenser le manque d’émotions lié au huis clos par ce qu’il a dégagé sur le terrain. Ce n’est pas rien, et en un sens, on peut aussi se dire que cette équipe aurait surtout mérité de recevoir les applaudissements de plusieurs milliers de personnes.