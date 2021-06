Multimédia – Même en VR, gravir le Cervin est loin d’être une sinécure Depuis mardi dernier, le Musée suisse des transports de Lucerne accueille une expérience inédite de réalité virtuelle: simuler l’ascension du Cervin en nous faisant gravir un mur d’escalade. Christophe Pinol

Un vrai mur d’escalade doublée de la réalité virtuelle, et vous voilà propulsé sur le Cervin, à 5 mètres du sommet, qu’un guide vous encourage à franchir pour découvrir un panorama grandiose. DR

En matière de réalité virtuelle, on pensait avoir déjà tout vu, ou presque. Et pourtant… Testée il y a quelques jours, l’attraction «Red Bull The Edge: A Matterhorn VR Experience», qui nous place dans la peau d’un alpiniste en train de gravir le Cervin, nous a procuré quelques frayeurs aussi saines qu’inédites. Assurément impressionnante, pour le moins dépaysante, elle pourra aussi s’avérer franchement tétanisante, pour peu que vous soyez sujet au vertige…

C’est bien simple, à son apogée, l’expérience nous confronte à une paroi rocheuse verticale de 5 bons mètres de haut. Par la qualité de son rendu graphique, le mur paraît déjà extrêmement crédible. Mais le sentiment est encore renforcé par le fait qu’il est bel et bien tangible, tout comme les aspérités qui le forment. Et pour cause: en lieu et place de cette falaise se trouve en réalité un mur de grimpe, que l’on va réellement devoir franchir…