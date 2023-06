Témoignage d’un passeur tunisien – «Même le prophète ne peut pas stopper l’émigration clandestine» L’industrie du trafic de migrants est un juteux business dans lequel investissent aussi des cols blancs. Leonardo Martinelli – «La Repubblica»

Ce bateau a dû être secouru au large de Sfax, en juin 2011. AFP

Dans ce bar bondé de Sfax, ouvert sur une rue poussiéreuse, pleine de vie et d’incertitudes, la chanson de Balti, le rappeur tunisien, résonne en fond sonore. Tout le monde ici connaît Allo, la bouleversante chanson d’un jeune homme qui a émigré en Italie et se retrouve suspendu entre nostalgie et remords. «Où est passée ma vie? Ma jeunesse?» demande-t-il par téléphone à sa petite amie, restée au bercail. Apparemment indifférents, tous les clients du bar sirotent un café avant d’affronter l’effervescence de la ville: un carrefour de migrants, tunisiens et subsahariens, qui tentent le voyage de l’espoir vers Lampedusa.