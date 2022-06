Wimbledon débute ce lundi – Même néophytes, les Suisses arrivent sur gazon avec des repères Ils sont trois à vivre leur baptême en Grand Chelem. Mais d’où vient cette facilité helvétique à jouer son meilleur tennis sur herbe? Mathieu Aeschmann - Londres

Alexander Ritschard, sorti des qualifications, devra affronter Stefanos Tsitsipas (tête de série N o 4) ce lundi à Wimbledon. KEYSTONE

Le monde du tennis est jalonné de barrières mentales: premier classement, entrée dans le «top 100», premier titre. Ces moments charnières racontent une progression, résument une carrière. Dans les quarante-huit prochaines heures, Ylena In-Albon, Marc-Andrea Hüsler et Alexander Ritschard vont vivre leur baptême en Grand Chelem. Or, leur entrée dans le grand monde sur le tapis vert de Wimbledon a réveillé de bons souvenirs et éveillé notre curiosité. Pourquoi donc les «Suisses normaux» forcent-ils si souvent leur destin sur gazon? Existe-t-il, dans nos clubs, une accointance ou des conditions qui pourraient expliquer cette réjouissance?