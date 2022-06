La Girarde accueille 62 résidents et propose un centre d’accueil temporaire en journée et la nuit.

Situé à Épalinges, l’Établissement médico-social (EMS) La Girarde fête ses dix ans. Après avoir surmonté des turbulences lors de ses premières années, la structure gérée par la Fondation du Relais fait aujourd’hui face à un nouveau défi: répondre à une demande en forte hausse.

La Girarde a été inaugurée en 2012. Qu’est-ce qui a changé en dix ans?

L’évolution des besoins nous pousse à nous adapter constamment. La population vieillit mais on observe aussi une forme de rattrapage post-Covid. À Épalinges, en plus des longs séjours, nous avons ouvert un centre d’accueil temporaire (CAT) pour recevoir les non-résidents en journée puis ouvert un CAT de nuit (ndlr: les aînés peuvent passer une ou deux nuits dans la résidence, ce qui soulage leurs proches). Ces deux prestations ont dû être renforcées tellement la demande était forte. Actuellement, la liste d’attente équivaut à 20% des capacités. En parallèle, toutes les chambres pour des séjours plus longs sont occupées. Bref, toutes les prestations de la Girarde sont saturées.