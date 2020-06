Séisme au Lausanne-Sport – Même sans Iglesias, le projet d’Ineos ira de l’avant Le licenciement inattendu de son directeur sportif ne perturbera pas le développement du LS. Mais le club perd encore un peu de son identité régionale. André Boschetti

Pablo Iglesias n’est plus le directeur sportif du LS. Une mise à l’écart aussi abrupte qu’inattendue qui a laissé le vestiaire lausannois sans voix. Patrick Martin

L’annonce, jeudi, du licenciement avec effet immédiat de Pablo Iglesias a fait l’effet d’une petite tempête au beau milieu d’une journée ensoleillée. Dans le vestiaire de la Pontaise d’abord. Sur le coup de 9 h et par visioconférence, Bob Ratcliffe, président du Lausanne-Sport et responsable de la cellule football à Ineos, a fait part au staff et aux joueurs lausannois de sa décision de se séparer de son directeur sportif. La surprise a été totale. Une stupeur partagée ensuite par de très nombreux supporters et sympathisants du club vaudois tout au long de la journée.