Mondial de hockey – Même sans Josi, la Suisse vise une place en demie Le sélectionneur Patrick Fischer est ambitieux et espère décrocher un podium. Un stade que la Suisse n’a jamais atteint sans son meilleur joueur. Ruben Steiger - Riga

Le sélectionneur Patrick Fischer devra faire sans Roman Josi. KEYSTONE/Michael Buholzer

Objectif demi-finale afin d’être en position de briguer une troisième médaille mondiale dans l’histoire récente après 2013 et 2018. Les attentes du sélectionneur Patrick Fischer sont claires et ambitieuses à l’approche du championnat du monde de hockey qui se déroule à Tampere (Finlande) et Riga (Lettonie) dès vendredi et jusqu’au 28 mai. Pour sa première sortie, la Suisse sera aux prises avec la modeste Slovénie (19e nation mondiale) samedi à 11 h 20.