Redoux et ski – «Même sans neige, le Magic Pass reste une bonne affaire» L’attractivité de l’abonnement qui donne accès aux remontées mécaniques de 52 domaines skiables ne souffre pas de l’absence momentanée d’enneigement, selon ses responsables. Yves Merz

Pierre Besson, le président de Magic Mountains Cooperation PATRICK MARTIN/24HEURES

Depuis le début des vacances de Noël, plus de la moitié des stations de ski accessibles avec le Magic Pass sont fermées. Le manque de neige ne permet donc pas de rentabiliser pleinement le sésame bleu, vendu cette année à plus de 165’000 personnes. Une raison pour remettre cette formule d’abonnement en question, ou pour réclamer une indemnisation? Comme cette situation est appelée à se répéter à cause du réchauffement climatique, les gestionnaires de l’abonnement envisagent-ils de créer une assurance «absence de neige»?