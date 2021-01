Mesure contre le coronavirus – Même si le lac de Joux devait geler, il serait interdit au public Un courriel interne rédigé par le directeur de l’Office du tourisme local a été divulgué sur les réseaux sociaux. Carole Dubois, municipale au Chenit, explique la mesure. Antoine Hürlimann

Une fois gelé, le lac attire des milliers de personnes (ici le 27 février 2018). PATRICK MARTIN

«Suite à une décision concertée entre les trois Communes et les différents acteurs du lac, cet hiver, le lac de Joux (et Ter) ne sera pas ouvert au public. Dès lors, même si le lac venait à être suffisamment gelé et que toutes les conditions sont réunies, l’accès sur glace sera strictement interdit. Il a été décidé, qu’au vu des normes sanitaires, il n’est pas responsable d’accueillir des centaines voire des milliers de personnes sur le lac.» Dimanche, une capture d’écran d’un courriel rédigé par Cédric Paillard, directeur de l’Office du tourisme de la vallée de Joux, a emballé les réseaux sociaux.