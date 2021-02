Mesures de soutien – Même soutenues, les entreprises cherchent un bol d’oxygène La BCV permet de nouveau à ses clients de suspendre l’amortissement de leurs crédits. Un nouveau souffle pour combien de temps? Jean-Marc Corset

En 2020, la BCV a octroyé plus de 6000 crédits Covid-19, pour un total supérieur à 700 millions de francs. KEYSTONE

Afin de donner un peu d’oxygène à sa clientèle de petites et moyennes entreprises (PME), dont certaines sont à bout de souffle, la BCV a réactivé son plan d’aide de l’an dernier consistant à suspendre les amortissements des crédits aux PME vaudoises au 31 mars et au 30 juin 2021. L’an dernier, environ un tiers des entreprises clientes de la banque – qui revendique la moitié des quelque 55’000 entreprises du canton – en ont bénéficié.

«Les liquidités sont un élément essentiel pour la marche d’une PME», relève Jean-Pascal Baechler, économiste et porte-parole de la BCV, pour légitimer cette opération de la banque. Elle avait déjà pris cette mesure lors du premier semi-confinement sur les échéances des mêmes mois en 2020. Celle-ci avait permis, précise-t-il, de laisser plus de 40 millions de francs de liquidités à la disposition des PME du canton au plus fort des fermetures dues à la pandémie de Covid-19.