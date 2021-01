Violence sur les réseaux sociaux – Menacé de mort, le président de l’UDC Yverdon dépose une plainte Ciblé par une salve d’injures et de menaces, Ruben Ramchurn a décidé de ne rien laisser passer. Il invite les autres victimes de ce genre de pratiques à faire de même. Antoine Hürlimann

Ruben Ramchurn estime qu’une seule et unique personne pourrait se cacher derrière la déferlante d’insultes qu’il a reçue. PATRICK MARTIN

Trop, c’est trop. Ruben Ramchurn, président de la section UDC yverdonnoise, a déposé une plainte à la gendarmerie lundi. Il y a quelques jours, le trublion de la politique locale a été ciblé par une salve d’injures sur les réseaux sociaux et par e-mail. Dans le flot d’insultes, des menaces de mort. «Tu es foutu mon gars, on va débarquer chez toi et te mettre une balle dans la tête, vas y partage ce message, t’es déjà mort d’avance, espèce de nazi.» «On va avoir ta peau Ruben Ramchurn, tu veux faire le malin avec tes grands airs et jouer avec la vie du peuple mais on va te faire plonger et condamner, surveille tes arrières, on te suit et te surveille, on sera toujours derrière ton cul prêts à frapper!»