Justice suisse et grève de la faim – Menacé d’extradition, un banquier russe est prêt à mourir Oleg Shigaev refuse son transfert. Il dit qu’il n’a aucune chance de survie s’il est renvoyé chez lui. Il ne mange plus depuis son arrestation à Genève il y a un mois. Dominique Botti

Oleg Shigaev, ici en 2012, prétend avoir été victime d’un raid comme directeur de la Banque Baltiysk i y , pour n’avoir pas transigé avec les oligarques de Saint-Pétersbourg. Le terme raid désigne en Russie une spoliation organisée avec l’aide de l’État. Nikolai Gontar

Oleg Shigaev dit préférer mourir en Suisse, dans son pays d’adoption, plutôt qu’en Russie. Cet ancien propriétaire de la prestigieuse Banque Baltiyskiy à Saint-Pétersbourg est persuadé qu’une extradition chez lui signifie une condamnation à mort. L’homme a ainsi pris ses dispositions. Il ne mange plus depuis le 13 septembre 2021, jour de son arrestation à Genève en vue de son transfert. Et il a signé une directive anticipée qui empêche toute alimentation forcée. Il a déjà perdu plus de 20 kilos et s’affaiblit jour après jour.