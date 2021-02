Un petit rapace de caractère – Menacée, la chevêche d’Athéna reconquiert ses territoires L’association BirdLife a désigné la chouette «oiseau de l’année 2021» pour souligner les succès des projets de sauvegarde. Natacha Rossel

Actuellement, 149 couples de chouettes chevêches vivent sur le territoire suisse. Martin Becker/BirdLife

Regard perçant, œil jaune or, silhouette rondelette, plumage brun parsemé de gouttelettes blanches: la chouette chevêche a su séduire les Grecs de l’Antiquité, si bien qu’ils ont en fait l’emblème de leur déesse Athéna. Plusieurs siècles plus tard, le petit rapace nocturne a été désigné oiseau de l’année 2021 par BirdLife Suisse, association pour la protection des oiseaux. Seulement, vous aurez plus de chances de l’apercevoir en relief sur une pièce de 1 euro diffusée en Grèce ou sur un tétradrachme antique que dans la cavité d’un arbre fruitier. D’une part parce que sa parure homochromique en fait un vrai caméléon ailé. Mais surtout parce qu’«Athene noctua» (son petit nom latin) figure sur liste rouge. Catégorie: en danger.