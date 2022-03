L’invité - Ménages alimentés par l’éolien: la grande tromperie!

Ça ne rate jamais! Chaque fois qu’un projet de parc éolien est présenté au public et aux médias, un chiffre revient systématiquement: les dizaines de milliers de ménages qu’il va alimenter. C’est de nature à séduire les gens qui croient alors volontiers que le parc en question va produire une électricité de proximité qui pourrait les rendre quasi autonomes.

Un exemple parmi d’autres: sur la page d’accueil du parc de la Grandsonnaz, on nous annonce fièrement que le parc produira au moins 85 millions de kWh/an, ce qui représente l’équivalent de 24’000 ménages. Bravo! sauf que… ces ménages-là n’existent pas dans la réalité.

«Un parc éolien ne peut jamais prétendre alimenter des milliers de ménages.»

Les valeurs servant à faire ces calculs trompeurs sont des valeurs purement théoriques (3500 kWh par année), celles d’un ménage modèle (deux personnes, chauffe-eau non électrique, où sont exclus: radiateur d’appoint, aquarium, PC gamer, humidificateur, etc.), tel que préconisé par Suisse Énergie dans une brochure sur la consommation électrique des ménages.

Dans la réalité, comme le dit elle-même Suisse Énergie, les ménages suisses consomment en moyenne 5000 kWh par année. Et il n’y a aucun doute que cela va fortement augmenter, du fait de la tendance à l’électrification croissante de la société, due notamment aux véhicules électriques. Mais refaisons pourtant le calcul avec ces chiffres actuels: il ne reste que l’équivalent de 17’000 ménages alimentés par le parc de la Grandsonnaz.

Si l’on considère les autres consommations électriques, telles que l’industrie, l’éclairage, et les transports, la consommation directe et indirecte due à un ménage sur l’ensemble de la consommation suisse augmente à plus de 15’000 kWh par année! Refaisons donc encore le calcul: il ne reste alors plus que l’équivalent de moins de 5700 ménages qui seraient alimentés par le parc de la Grandsonnaz.

Mais me direz-vous: pourquoi parle-t-on toujours d’équivalent, terme dont les promoteurs se passeraient volontiers? Parce que, soumis aux aléas de la météo, un parc ne peut produire que lorsqu’il y a suffisamment de vent. Et que lorsqu’il n’y en a pas assez, il ne produit rien et que lorsque le vent est trop fort, il ne produit rien non plus car on doit arrêter les éoliennes. Il faut alors faire appel à une autre électricité immédiatement disponible, le plus souvent importée, pas toujours très verte. Sans cette dernière, il n’y a alors simplement plus du tout de ménages alimentés par le parc de la Grandsonnaz.

Interprétation faussée

En clair, un parc éolien ne peut jamais prétendre alimenter des milliers de ménages mais seulement leur équivalent, car son électricité est intermittente et noyée dans le réseau Swissgrid qui en assure la distribution.

Les promoteurs de Grandsonnaz ne sont pas les seuls. À une exception près (EolJoux), tous les autres ont systématiquement exagéré leurs chiffres et en ont faussé délibérément l’interprétation. C’est grave, parce que les tribunaux reprennent souvent ces chiffres tels quels pour étayer leurs considérants.

