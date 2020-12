Depuis des mois, la pandémie frappe notre pays et nos institutions. Le personnel soignant lutte au quotidien afin de maintenir notre système de santé. Nous les en remercions.

En parallèle de la crise sanitaire se joue une autre bataille. Elle se mène loin des regards de l’actualité. En effet, dans les différents foyers sociaux, les équipes éducatives se battent pour prendre en charge les plus vulnérables de notre société. Que ce soit dans les foyers pour mineurs ou dans toute autre institution socio-éducative, les équipes se démènent afin de combler les absences maladie des collègues, protéger les bénéficiaires en souffrance, bref, permettre un accompagnement digne de la déontologie de notre profession et cela, parfois, en dépit de leur propre protection et santé psychique.

«Le courage et le professionnalisme des travailleuses et travailleurs sociaux ne pourront pas éternellement faire face seuls à cette crise.»

Pour autant, il ne faut pas se voiler la face. Le secteur est également vivement touché par la pandémie. Le courage et le professionnalisme des travailleuses et travailleurs sociaux ne pourront pas éternellement faire face seuls à cette crise et aux différentes conséquences qu’elle entraîne.

Les différents départements ainsi que les différentes directions d’institutions doivent maintenant se réunir afin de trouver le moyen de soulager les équipes qui se retrouvent affaiblies. Des mesures devront donc être rapidement prises afin de s’assurer que le personnel ne s’épuise pas sous les remplacements.

AvenirSocial Vaud souhaite que le caractère essentiel des métiers du social soit enfin reconnu. Il est donc nécessaire d’allouer à nos professionnel·le·s les moyens nécessaires, et à long terme, afin de faire face à la crise et à ses conséquences. Il est en outre temps qu’une revalorisation salariale soit effectuée. Il n’est pas normal que notre secteur soit toujours considéré comme un parent pauvre d’une mission de services publics. Enfin, de nombreux appels aux volontaires sont effectués par le Canton. Il est temps de faire de même dans le secteur social! Il est donc urgent de mettre en place une telle mesure pour le secteur social tout en respectant les normes de la CCT.

Respect et soutien

Par cette tribune, le comité d’AvenirSocial Vaud ainsi que l’équipe du secrétariat général tiennent à témoigner aux travailleuses et travailleurs sociaux leur respect et leur apporter leur soutien. Nous tenions à saluer le maintien de la qualité dans leurs activités auprès des bénéficiaires ainsi que leur engagement professionnel exceptionnel. L’ensemble des professionnel·le·s fait honneur aux différentes valeurs qui encadrent notre profession.

C’est ensemble que nous passerons le cap de cette pandémie. C’est ensemble que nous permettrons aux plus vulnérables d’entre nous de continuer à rire, jouer et penser à l’avenir.