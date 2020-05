Le Crêt-près-Semsales (FR) – Mère et fille blessées dans un accident de la route Jeudi matin, un accident de la circulation impliquant trois véhicules est survenu dans le canton de Fribourg.

La collision a impliqué plusieurs véhicules, jeudi. Police cantonale fribourgeoise

Jeudi matin, peu après 8h30, un homme de 21 ans circulait au volant d’un camion, de Bulle en direction d’Oron, au Crêt-près-Semsales (FR). A l’intersection avec la rue de l’Église, une automobiliste venant d’une direction encore indéterminée ne lui a pas accordé la priorité. Malgré une tentative d’évitement, le camion a heurté la voiture qui a été projetée sur environ 15 mètres avant de s’immobiliser sur la voie de circulation Oron-Bulle.

Quelques instants plus tard, la voiture était percutée par un second véhicule accouplé à une remorque à chevaux et conduit par un homme de 70 ans, qui circulait d’Oron en direction de Bulle, selon un communiqué de la police cantonale fribourgeoise.

Jeune maman et bambin blessés

Blessées, les deux occupantes de la voiture, une femme de 25 ans et sa fille de 2 ans, ont été prises en charge par une ambulance et transportées dans un hôpital.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet accident. La route a été fermée durant 3h15.

( comm/NXP )