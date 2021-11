Exposition à Berne – Meret Oppenheim, sauvage et inégalée Fille de Berlin, Suissesse par sa mère, l’artiste s’est libérée de toutes attaches y compris artistiques pour vivre son destin. Le Kunstmuseum l’expose dans sa pluralité. Florence Millioud Henriques

«Ma gouvernante», l’une des pièces iconiques de Meret Oppenheim, artiste inclassable présentée à Berne et à Soleure. Albin Dahlström, ProLitteris Zurich

L’esprit Meret Oppenheim, sauvage et inégalé, au Kunstmuseum de Berne«Elle était féministe, bien sûr. Mais dans une perspective inclusive, précise sa nièce Lisa Wenger. Si Meret était invitée à une exposition centrée exclusivement sur les artistes femmes, elle disait automatiquement non! Elle voulait être considérée comme une artiste, sans qu’il soit question de genre.

Meret Oppenheim (1913-1985) dans son atelier en 1982. Margrit Baumann, Kunstmuseum Berne.

Pour elle, il n’y avait pas d’art féminin, il y avait l’art… et c’est tout.» Les idées si bien arrêtées de Meret Oppenheim (1913-1985) foisonnent, sauvages, excitantes, radicales dans le parcours complet que signent le Kunstmuseum de Berne et celui de Soleure focalisé sur ses dessins. Une double exposition engagée qui, dans sa densité et sa richesse chronologique, combat… une idée arrêtée par la postérité!

«Si je n’avais fait que des choses avec de la fourrure, j’aurais été célèbre» Meret Oppenheim à son père

Meret Oppenheim a flirté avec les Surréalistes (et pas qu’avec les hommes dont Max Ernst, Man Ray, Duchamp), elle a œuvré dans leur périmètre en accouplant des objets contre nature, mais elle est surtout une inclassable, une intraitable lorsqu’il s’agit d’atteinte à sa liberté de femme et d’artiste. Assumant toutes les critiques, y compris celle d’un ami galeriste qui lui disait l’impossibilité de la représenter parce que, trop diffuse, elle n’avait «pas de style»! Le temps est passé, il permet de comprendre et de plébisciter cette diversité synonyme d’audace.

Un autoportrait sans trait

La force de caractère de Meret Oppenheim ne pouvait se limiter à un seul trait, elle le dit dans son autoportrait, un ovale de visage circonscrit par une ligne mais sans aucun autre trait! Véritable éponge d’un temps artistique qui va de révolution plastique en révolution, intrépide, l’artiste évolue sur cinq décennies. Elle aurait pu, elle l’a écrit à son père, ne faire que des objets en fourrure, sa manière de les détourner de leur essence. «Tout le monde en veut, j’aurais été célèbre», concédait-elle.

«Husch-husch, der schönste Vokal entleert sich, M.E. par M.O», huile sur toile évoquant les liens entre Marx Ernst et Meret Oppenheim. Roland Aellig, Berne

Mais la fille de Berlin, Suissesse par sa mère, qui a vécu entre Paris, Berne et Bâle, a offert à l’histoire de l’art tellement d’autres perspectives. «Mon exposition», souvenir de la seule qu’elle ait imaginée de son vivant – en 1974 à Berne – emboîte l’allure de cette non-conformiste, égale à elle-même dans tout ce qu’elle touche. De ses dessins de jeunesse aux lignes glaçantes à ses assemblages dénonçant les jeux de pouvoir. De ses incursions dans la mode à ses fantasmagories peintes, de ses suggestions d’une féminité libérée et assumée à ses voyages dans l’abstraction ou même dans l’art pauvre.

