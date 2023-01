Découverte archéologique en Égypte – Mérytaton: Pharaonne méconnue et sœur de Toutânkhamon Il y a 100 ans, la lumière du jour pénétrait à nouveau dans le tombeau de Toutânkhamon. Mais le célèbre masque d’or représenterait en réalité sa sœur, l’une des très rares femmes à avoir été pharaonne. Julien Pidoux

Née vers 1350 avant notre ère, Mérytaton aurait régné (seulement quelques années) sous le nom de Ânkh-Khéperourê Néfernéferouaton. DR/NAILA MAIORANA

Plafond et falaise de verre, ça ne date pas d’hier. Les femmes qui ont marqué leur temps mais ont été invisibilisées par les livres d’histoire aussi, d’ailleurs. Demandez à Mérytaton, la fille d’Akhenaton et Néfertiti, la sœur d’un certain Toutânkhamon…