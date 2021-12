Reconstruction en Irak – «Mes affaires sont meilleures qu’avant la guerre» Martyrisée par Daesh et détruite par les combats, la province irakienne de l’Anbar connaît un boom économique unique dans le pays. Une renaissance fragile, vu l’incertitude sécuritaire. Théophile Simon, Ramadi (Anbar)

Le magnat Maher Othman sur le chantier de son hôtel cinq-étoiles, qui disposera de vingt-deux suites royales. Il sera le premier du genre dans l’Anbar. SADAK SOUICI

Casque sur la tête, Maher Othman fraye son chemin à travers les centaines d’ouvriers s’affairant sur le gigantesque chantier de son futur hôtel. Haut de plus de trente étages et trônant sur les berges cristallines de l’Euphrate, l’établissement sera le premier cinq-étoiles de l’Anbar, la province semi-désertique de l’Ouest irakien. «Je veux que cet hôtel serve de message au reste du monde: l’Anbar est de retour et ouverte aux affaires», déclame fièrement le magnat natif du pays.